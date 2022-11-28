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Yazar Serkan Günel, Bahçelievler Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

19 Kasım’da ziyarete açılan Bahçelievler 1. Ulusal Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:33
Yazar Serkan Günel, Bahçelievler Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bahçelievler Belediyesi’nin en önemli kültür etkinliklerinden olan 1. Ulusal Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. 19 Kasım’da ziyarete açılan fuar, ilk üç gününde 15 Bin ziyaretçiyi ağırladı. Bahçelievler Kongre Merkezinde 9 gün boyunca süren Bahçelievler 1. Ulusal Kitap Fuarı, 70 yayınevine ev sahipliği yaptı.

Fuarı fırsat bilen okurlar sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatarak sohbet etme şansı buldu. Yazar Serkan Günel de “ORPH-10: Zerzevan & Zamansallık” kitabı ile fuarın son gününde Efsus Yayınları standında okurlarıyla buluştu.

9 gündür her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan kitap fuarı 27 Kasım akşamında son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serkan GünelBahçelievler Kitap FuarıORPH10: Zerzevan & ZamansallıkEfsus Yayınları
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