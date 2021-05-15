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Yaşlı Bakım ve Huzurevi Sakinleri, bayramda unutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ni ziyaret etti.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:51
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Yaşlı Bakım ve Huzurevi Sakinleri, bayramda unutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların bayramını kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın’ın yer aldığı bayram ziyaretinde konuklar huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı. Huzurevinde kalan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan heyet, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ortak bayram mesajını kendilerine iletti.

“HER ZAMAN BAŞ TACIMIZSINIZ”

Ortak mesajda, “Pandemi nedeniyle bu bayramda da büyüklerimizin ellerinden öpemedik onlarla kucaklaşamadık; ama her daim aklımızda ve kalbimizdeler. Aramızda mecburiyetten mesafeler olsa da her zaman başımızın tacısınız. Bir araya geleceğimiz bayramlarda sağlıkla buluşmak dileğiyle tüm huzurevi sakinlerimizin bayramını kutluyoruz” denildi.

HİJYEN SETİ VE HEDİYELER VERİLDİ

Pandemi kurallarına uygun olarak açık havada gerçekleştirilen ziyarette İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Gerçekleştirilen sohbetin ve bayram kutlamalarının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından huzurevi sakinlerine hijyen kiti ile hediye paketleri takdim edildi.

Görüşmelerin sonunda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile huzurevini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBKartal BelediyesiRamazan BayramıYaşlı Bakım Ve Huzurevi
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