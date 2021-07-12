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Yasaklar kalktı, Rus havayolu şirketi ilk yolcusuna bilet hediye etti

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:09
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Yasaklar kalktı, Rus havayolu şirketi ilk yolcusuna bilet hediye etti

İSTANBUL - Rusya ile Türkiye arasında uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından, özel havayolu şirketleri yolcu sayısını arttırmak için özel hediyeler hazırlıyor. Bu bağlamda salgın nedeniyle durdurduğu uçuşlarına bugün yeniden başlayan  Rus havayolu şirketi ilk bilet alan yolcusuna gidiş ve dönüş bileti hediye etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren Rus havayolları yasağın kalkması ile birlikte seferlerine yeniden başladı.  Rus havayolu şirketi, Rusya’nın Rostov şehrinden İstanbul Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. Yasağın kalkmasından sonra yapılan ilk  sefere ilk bileti alan Nordana Makhmudova'ya havayolu şirketi tarafından gidiş-geliş iki kişilik bilet hediye edildi.  Bilet ve bagaj işlemlerini yaptırırken hediye bilet kazandığını öğrenen Makhmudova seferlerin tekrar başlamasından dolayı çok sevindiğini ifade ederek böyle bir şey beklemediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.  

DHA

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Yasaklar KalktıRus Havayolu şirketiIlk YolcuBilet Hediyesi
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