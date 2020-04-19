YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE İSTANBUL

ÜSKÜDAR MEYDANI KUŞLARA KALDI

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

SAHİLLER DE BOŞ

Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor. Yasağa uyan vatandaşlar dışarı çıkmayınca sahiller de boş kaldı. Bebek Arnavutköy sahilde de kimse dışarı çıkmadı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkma yasağına karşı polisin denetimleri de devam ediyor. Beşiktaş Meydanı'nda önlem alan Polis ekipleri izini olmayanların sokağa çıkmaması için denetim yapıyor.

KADIKÖY SOKAKLARI BOŞ KALDI

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Medanı, sahil şeridi ve sokakları sessizliğe büründü. Ayrıca birçok yerde önlem alan polis ekiplerinin uygulama noktaları oluşturarak vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istediği görüldü.

ŞİŞLİ'DE SOKAK SOKAK EKMEK SATTILAR

Yasağın ikinci gününde vatandaşlar evlerinde beklerken fırınlar ise ekmek üretimini sürdürüyor.

Şişli'deki bir fırında üretilen ekmekler sabahın erken saatlerinde araçlara yüklendi. Araçlar farklı mahallelere giderek vatandaşlara ekmek sattı. Yapılan anonslarla birlikte vatandaşlar pencere veya balkonlardan sepet ile poşet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.

"BİZ 21 GÜNDÜR EVDEYİZ"

Evinin penceresinden ekmek alan İsmail Hakan Şenyurt, "Biz 21 gündür evdeyiz. Maalesef dışarı çıkamıyoruz. Yemek yiyoruz, dizi izliyoruz, kitap okuyoruz. Bu şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ekmek de geliyor. Hafta içi de eşim alıyor. Onun için şuan bir sorun yok" şeklinde konuştu.

Sokak sokak dolaşarak ekmek satan fırın çalışanı Mehmet Soymaz, "Hizmeti her zaman devam ettireceğiz. Onlar evlerinde kalsın. Bu süreç bitene kadar hep böyle devam edecek" diye konuştu.