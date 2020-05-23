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Yasağa rağmen işe çıkan taksici: İnisiyatif kullandık

Beyoğlu, Tarlabaşı'nda denetim yapan polis ekipleri uygulama noktasına yaklaşan taksiden dışarıya bir şeylerin atılması üzerine taksiyi detaylı aramaya aldı. Takside yapılan aramada herhangi bir maddeye rastlanmazken taksi sürücüsüne sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için para cezası kesildi. İki yolcu ise yanlarında kimlikleri olmadıkları için polis merkezine götürüldü. Taksici "Cenazemiz var dediler. Biz inisiyatifimizi kullandık" dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:22
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Yasağa rağmen işe çıkan taksici: İnisiyatif kullandık

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde dört günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00'da başladı. Sabah saatlerinde Tarlabaşı'nda denetim yapan polis ekipleri sokağa çıkma yasağına rağmen yola çıkan taksiyi durdurmak istedi. Polis, denetim noktasına yanaşan taksiden yolcuların dışarıya bir madde attıklarını gördü. Polis ekipleri taksiden uyuşturucu madde atılmış olabileceği ihtimaline karşı takside detaylı arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada uyuşturucu bulunmazken sokağa çıkma yasağına rağmen Bursa'ya gitmek isteyen biri kadın iki yolcuya işlem yapmak istedi. Kimliklerinin yanında olmadıklarını söyleyen iki kişi polis merkezine götürüldü. Taksi şoförüne ise yasağa rağmen dışarı çıktığı için idari para cezası uygulandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ: İNİSİYATİFİMİZİ KULLANDIK

Sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile işe çıkan sürücü Bekir Sıddık Eski "Cenazeleri olduğu için yolcuları aldım. Bana Taksim'den sokağa çıkış belgesi alıp Bursa'ya gideceğiz dediler. 'Bursa'ya gitmemiz lazım. Cenazemiz var dediler.' Biz de inisiyatifimizi kullandık." dedi.

Denetim yapan polis ise "Bu işin mazereti yok. Bir kural var. Kurallara uyacaksın. Uymazsan karşılığı cezadır. 'Ben inisiyatif kullandım' diye bir durum yok. Hata yaptıysan karşılığı cezası neyse uygulanacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SokakYasakPolisBeyoğluTarlabaşıTaksiTaksici
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