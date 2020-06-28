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Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

Maltepe'de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.

28 Haziran 2020 Pazar 10:38
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Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite sınavına girecek olan ablası Yeşim Şeker'i sınava gireceği okula götüren Mehmet Şeker, karşı yönden gelen Mesut Başaran yönetimindeki 34 AL 855 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrenci Yeşim Şeker'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise olay yerine koştu. Kazanın şoku üzerinde olan Şeker, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sınava girmeyi tercih etti. Bunun üzerine polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü. Sınavdan sonra hastaneye gideceğini söyleyen Yeşim Şeker, "Sınava gidecektim.  Motor kazası oldu. Bacağım arabaya çarptı. O şekilde düştüm. Sınava gideceğim şimdi, hemşirelik istiyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeSınavKazaTrafik Kazası
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