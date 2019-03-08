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Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Beyoğlu'nda oteldeki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Beyoğlu'nda oteldeki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

08 Mart 2019 Cuma 12:02
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Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL - BEYOĞLU'nda bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Oteli kaplayan dumanlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Ekrem Tur sokağındaki 3 katlı bir otelin bodrum katındaki çamaşırhane kısmında iddiaya göre kurutma makinesinden yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Beyoğlu ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oteli yoğun duman kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, duman nedeniyle dışarı çıkamayarak mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtarıldı. Bir kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluYangın
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