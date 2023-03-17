Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.278,21
ALTIN
1.180,16
DOLAR
19,01
STERLİN
23,08
EURO
20,26
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli...
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
Menemen Belediyesi 38 adet...
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yer yer görülen yağışın da etkisiyle kentin bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

17 Mart 2023 Cuma 10:19
Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru olan trafikte yoğunluk meydana geldi.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise Kağıthane'de TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi ve Büyükdere Caddesi'nde trafikte yoğunluk görülüyor.
Avcılar'daki yoğunluk ise Beylikdüzü istikametine doğru devam ediyor. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne olan yol ve bağlantı yollarındaki trafik de devam ediyor.
Haliç Köprüsü'nün Zincirlikuyu istikametindeki girişinde de trafik yoğunluğu oluştu. 
Bahçelievler'de başlayan trafik yoğunluğu İncirli'ye kadar devam ederken, Basın Ekspres Yolu'nda ise her iki istikamette de trafik yoğunluğu görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağmurYağışTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açılış gününü bekliyor
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açılış gününü bekliyor
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'de bir kıraathanenin sahibi silahla vurularak ağır yaralandı
Küçükçekmece'de bir kıraathanenin sahibi silahla vurularak ağır yaralandı
İstanbul'da "İlk Evim" projesinde kura çekimleri başladı
İstanbul'da "İlk Evim" projesinde kura çekimleri başladı
Bağcılar'da yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı 
Bağcılar'da yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı 
İstanbul Tabip Odası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
İstanbul Tabip Odası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
Pendik'te fırtınanın devirdiği kaydıraktaki 3 çocuk yaralandı
Pendik'te fırtınanın devirdiği kaydıraktaki 3 çocuk yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi