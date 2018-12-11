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Yağış İstanbul'a su sağlayan barajları doldurdu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükselerek, yüzde 64,20 seviyesine ulaştı.

Yağış İstanbul'a su sağlayan barajları doldurdu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükselerek, yüzde 64,20 seviyesine ulaştı.

11 Aralık 2018 Salı 14:35
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Yağış İstanbul'a su sağlayan barajları doldurdu

İSTANBUL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki su oranı, yüzde 64.20'ye yükseldi. 27 Kasım'da doluluk oranı yüzde 49,64 olan barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlar sayesinde yüzde 14,56 arttı.

Elmalı, Alibey, Darlık ve Ömerli barajları su seviyesi en çok yükselen barajlar oldu. 15 gün önce doluluk oranı yüzde 57,24 olan Elmalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 27,03 yükselerek yüzde 84,27'ye çıktı.

Günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor

Su seviyesi; Alibey'de yüzde 75,52, Darlık'ta yüzde 78,37, Ömerli'de yüzde 70,63, Kazandere'de yüzde 77,36, Istrancalar'da yüzde 78,76, Terkos'ta yüzde 65,41, Büyükçekmece'de yüzde 66,29, Pabuçdere'de yüzde 56,55 ve Sazlıdere'de yüzde 19,17 oldu. 

Yıllara göre kıyaslama yapıldığında 2018, barajlardaki doluluk oranı bakımından üçüncü sırada yer aldı. 2009 Aralık ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 84,79 olurken, 2010'da yüzde 71,51 ve 2015'te ise yüzde 62,18'de kaldı. 2013 ve 2016 yıllarının aynı dönemlerinde ise barajların doluluk oranı yüzde 38 civarında kalarak su seviyesinin en az olduğu seneler olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.

Son yağışlarla toplam 557 milyon 72 bin metreküp su bulunan barajlardaki su seviyeleri şöyle:

Baraj adı Su miktarı (metreküp
Ömerli 166 milyon 25 bin
Terkos 106 milyon 12 bin
Büyükçekmece 98 milyon 74 bin
Darlık 84 milyon 25 bin
Pabuçdere 33 milyon 8 bin
Alibey 25 milyon 79 bin
Sazlıdere 17 milyon bin
Kazandere 13 milyon 48 bin
Elmalı 8 milyon 9 bin
Istrancalar 4 milyon 91 bin

AA

Anahtar Kelimeler:
YağışİstanbulBarajlar
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