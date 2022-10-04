Verimlilik odağındaki zirveler Tuzla’da başladı

6 Ekim'e kadar devam edecek olan endüstri zirvelerinin ilk gününde, üretimde verimliliğini artıran ve maliyet düşüren çözümler, bizzat yatırımı yapan firmalar tarafından anlatıldı ve uygulamayı yapan tedarikçiler de projelerini sergiledi.

Tamamı tek alanda gerçekleşen 4 zirvede ziyaretçiler tüm üretim süreçlerinde maliyetleri düşüren ve verimliliği artıran çözümleri bir arada görebilme imkanı elde etti. Yapılan panellerde proje örnekleri anlatılırken, stantlarda uygulama örnekleri de ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca ilk defa bu yıl verilen Verimlilik Ödülleri de sahiplerini buldu.

“162 KATILIMCI FİRMA, 160 CİVARI PANEL VE PANELİST VAR”

Fuarın Tuzla Viaport Marina Center’da 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Endüstri Medya Genel Müdür Yardımcısı Haydar İlk, “Fuarımızda zirve ve sergi şeklinde gerçekleşecek 4 etkinlik, 162 katılımcı firma, 160 civarı panel ve panelist var. Yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırlaması hedeflenen fuarımızın 4 farklı oturum alanı da mevcut. Tüm üretim tesislerini buraya davet ediyoruz çünkü Üretim teknolojileri ile ilgili Robot Yatırımları Zirvesi, dijitalleşmeyle ilgili Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi, enerji verimliliği ile ilgili Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Proses Zirvesi aynı anda gerçekleşiyor. Katılımcılarımızın hepsi çok iyi hazırlandı, sabah saatlerinde kapıda izdiham yaşadık. Bizi izleyenlerinde katılımlarını mutlaka bekliyoruz. 4-5-6 Ekim Tuzla’da gerçekleşecek etkinliğimize online kayıt ile ücretsiz katılabilirler” dedi.

“ODAKLANDIĞIMIZ NOKTA FABRİKALARA VERİMLİLİK SAĞLAMAK”

Endüstri Medya Pazarlama Uzmanı Gözde İpek ise “Bizim odaklandığımız nokta fabrikalara verimlilik sağlamak. Bunu hem robot üretim teknolojileri hem enerji verimliliği hem fabrikaların kendi enerjisini üretmesi gibi farklı alanlarda çalışan fabrikalarla uygulayıcı firmaları bir araya getirerek yapıyoruz. Ziyaretçilerimiz firmaları ziyaret ederken panel alanlarında da çok değerli sunumları izleme, uygulanmış projeleri dinleme fırsatı yakalıyor. Bu sene aynı zamanda verimlilik ödüllerini de veriyoruz. Kısacası fuarımıza çok farklı kolları olan bir organizasyon diyebiliriz” şeklinde konuştu.

İpek, Bu yıl ilki gerçekleşen Verimlilik Ödülleri ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yıl ilki gerçekleşen Verimlilik Ödülleri’nde uygulanmış ve verimlilik sağladığını kanıtlamış projeleri ödüllendiriyoruz. Amacımız ise farkındalık yaratmak. Uygulanmış projeler üzerinden ‘Fabrikalar nasıl verimlilik sağlayabilir’ anlatıyor, hem uygulayıcıları hem de fabrikaları bir araya getirerek ödüllerini takdim ediyoruz. Bu hem ziyaretçiler açısından çok ilgi çekici oluyor, hem de projeler için daha fazla motivasyon kaynağı yaratıyor. Beyaz eşya firmalarından otomotive, ağır sanayi firmalarından maden firmalarına kadar birçok fabrikanın ürettiği birbirinden farklı 70 proje bu kapsamda ödül alacak.”

ENERJİ İÇİN TEŞVİK, HİBE VE DESTEKLER

Kendi enerjisini üreten ve enerji tasarrufuyla yapılan yatırımı hızla geri ödeyen pek çok model Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde sergiledi ve panellerde bu konuyla ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Enerjiyle ilgili teşviklerden nasıl yararlanılabileceğine dair birçok kapsamlı konuya yer verilen etkinlikte, enerjinin nasıl verimli tüketilebileceği ve tasarrufla yatırımını geri ödeyen modeller, düşük yeşil enerji teknolojileri, yerinde üret yerinde tüket gibi önemli konular ele alındı ve üç gün boyunca alınmaya devam edecek.

YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Katılımcı firmaların hemen her sektörde sunduğu robotik uygulama örnekleri, en yeni ve dijital üretim teknolojileri Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi ile Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi’nde sergilendi. Panellerde konuyla ilgili yetkili kişilere ziyaretçilere gerekli sunumları yaptı. Aynı zamanda bu alanda dünyada ve Türkiye’de yapılan yatırımlara dair bilgiler paylaşılırken, 160’tan fazla katılımcı firmanın stantlarında çok sayıda uygulama örnekleri sergilenecek.

PROSES SEKTÖRÜNDE YATIRIM YAPAN FİRMALARIN DENEYİMLERİ

Fabrikalarda süreç yönetimine dair her türlü konunun ele alınacağı Proses Zirvesi ve Sergisi’nde; Proses otomasyonu, proses yönetimi, proses emniyeti ve proses bakımı konularında yatırım yapan firmaların sektör deneyimleri paylaşıldı.