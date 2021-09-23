Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
490.99
DOLAR
8.6703
STERLİN
11.8583
EURO
10.1821
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

FATİH Vatan Caddesi'nde Aksaray istikametinde seyir halindeki özel bir turizm şirketine bağlı VIP hizmetleri için kullanılan minibüs yandı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında  minibüs kullanılamaz hale geldi.

23 Eylül 2021 Perşembe 10:44
4 Okunma
Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametine seyir halindeki 34 FT 583 plakalı Tevfik Demirkol yönetimindeki minibüs, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ön kabin kısmı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine, sürücü Demirkol aracını durdurarak, yangın tüpüyle yangına müdahale etti.  İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri, sürücü Demirkol'un kendi çabalarıyla söndürdüğü aracında soğutma çalışmaları yaptı.  Ölen yada yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. VIP hizmetler için kullanılan minibüsün sürücüsü Tevfik Demirkol, "Ne olduğunu anlamadım. Güngören'den çıktım, buraya geldiğimde araç yanmaya başladı. herhangi bir sebep yoktu. seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmında hiç bir şey yok. Kabin içinden yanmaya başladı. Çok şükür söndürdük" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihVatan CaddesiMinibüsYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64 
Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64 
İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı
İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı
Çekmeköy'de tornavidalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı 
Çekmeköy'de tornavidalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı 
Esenyurt'ta kaldırıma çıkan servis midibüsü yayayı ezdi
Esenyurt'ta kaldırıma çıkan servis midibüsü yayayı ezdi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor 
İstanbul'da sağanak etkili oluyor 
Selçuk Bayraktar: Gayretimiz uçan araba teknolojisini geliştirmek
Selçuk Bayraktar: Gayretimiz uçan araba teknolojisini geliştirmek
Ümraniye'de sahte kovid ilacı üretenlere operasyon
Ümraniye'de sahte kovid ilacı üretenlere operasyon
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti
İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma