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Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıl Dönümü'nde, Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

30 Ağustos 2022 Salı 15:58
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da birçok program ve tören düzenlendi. O noktalardan biri de Vatan Caddesi oldu. Tören için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Emniyet güçleri tören alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Tören aracına binen protokol , vatandaşları selamladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç'in konuşmasının ardından Vali Ali Yerlikaya konuşma yaptı. Törende öğrenciler şiir okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi'nin Trabzon yöresi horon gösterisinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Personelleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Personelleri Vatan Caddesi'nden törenle geçiş yaptı. İBB Zabıtası'na bağlı personeller Türk Bayrağı, İBB İtfaiye Ekipleri ise üzerinde Mustafa Kemal Atatürk portresi basılı bayrak açarak alandan geçti. İBB Mehter Takımı tören alanından geçiş yaptı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatan Caddesi'ndeki törene çok sayıda kişi katıldı, törene katılanlar korteji elindeki Türk Bayrakları'nı sallayarak izledi.



"İSTİKLAL MÜCADELEMİZİN ŞANLA VE ŞEREFLE ZAFER İLE TAÇLANDIRDIĞI BÜYÜK BİR DESTANDIR" 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin varoluş mücadelesinin en büyük zaferi olan, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milletimizin yediden yetmişe kenetlendiği, kahraman ordumuzun düşmanı dize getirdiği, İstiklâl mücadelemizin, şanla ve şerefle zaferle taçlandığı, bir büyük destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadeleri dahi, milletimizin karakterini anlatmaya yeter. Diyor ki Gazi: 'Türk Milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklâli, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır" diye konuştu. 



"30 AĞUSTOS OLMASAYDI BUGÜN BURADA OLMAZDIK"

Törene ailesi ile gelen Belgin Karan "Çok gururluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı bütün ulusa kutlu olsun. Törene ailemle geldik. Bence çocuklar da gururlu hissediyor, Atatürk çocukları, bunu da onlara öğretmeye çalışıyoruz. Atatürk'ü takip edebilen bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.  11 yaşındaki Beren Karan "30 Ağustos babamın doğum günü ile aynı gün bundan çok mutluyum. 30 Ağustos olmasaydı bugün burada biz de olamazdık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vatan Caddesi30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni
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