VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM TÖRENİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmi geçit törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri katıldı. Kutlamalar kapsamında Yerlikaya, İmamoğlu ve Sivri üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

“CUMHURLA CUMHURİYET ARASINDA ÖRÜLEN KALIN DUVARLARI DA ORTADAN KALDIRDIK"

Erdoğan mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan mesajının devamında, “Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye'yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye'nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor" dedi.

“NEREDE BİR MAZLUM VARSA İMDADINA KOŞUYORUZ"

Erdoğan, “Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık. 29 Ekim'de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG'un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA: CUMHURİYETİMİZ ULU BİR ÇINAR

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cumhuriyetimiz, ulu bir çınar. Bu çınarın serpilip büyümesinde nice yiğitlerin bedeni, Nicelerinin kanı, aziz ruhu, Nice anaların, bacıların gözyaşı ve yetimlerin, mazlumların duası var. Bizim Cumhuriyetimiz, galip olduklarını sananların, mağlup olarak ve nazlı hilâle selam durarak; geldikleri gibi gittikleri, şanlı bir destanın en güzel satırıdır. Bizim Cumhuriyetimiz, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da… Bedeli Afyon ovalarında, şehit kanlarıyla ödenen necip bir milletin göğsüne taktığı istiklâl madalyasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Törende liseli öğrencilerden oluşan koro tarafından şarkılar söylenirken il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler tarafından şiirler okundu. Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 99 öğrenciden oluşan halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Törene gelen çok sayıda vatandaş söylenen şarkı ve türkülere ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Program Türk Yıldızları'nın ve polis özel harekat helikopterinin gösterileriyle devam etti. Kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.