Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte askeri, mülki, idari ve siyasi erkan katıldı. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı.