Vali Yerlikaya Üsküdar'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekti

Kırmızı çizgi çekilmesi dolayısıyla Salacak'ta Kız Kulesi önünde düzenlenen etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile sanatçılar Melihat Gülses ve Kıraç katıldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler etkinlikte yaya geçidindeki çizgiyi kırmızı renge boyadı. Vali Yerlikaya daha sonra bir konuşma yaparak, "İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde yeni bir kampanya daha başlatıldı ve bu kampanyayla ‘Yayalarımız kırmızı çizgimiz’ dendi. Yayalarla ilgili kırmızı çizgimizi haykırıyoruz. Gönülden gönüle bunu söylüyoruz. 2020 yılında İstanbulumuzda maalesef 92 ölümlü trafik kazası oldu ve yine maalesef bu kazalarda 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 31'i yayaydı. Biz gerek yayalar gerekse aracı başında bir vatandaşımızın, değil ölmesini, yaralanmasını istemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü trafik kazaları için, ‘önlenebilir halk sağlığı sorunu’ tanımlaması yapıyor. Bir kelimenin altına kırmızı çizgi çekmek istiyorum. Önlenebilir. Ne demek bu? Trafikte dünyanın 14. mega kentindeyiz. İstanbul'da 4,5 milyon aracımız var. 6,4 milyon sürücümüz var ve İstanbul'un nüfusu 15,5 milyon. Yabancı misafirlerle 16,5 milyon olsun. Bir araca binmeden önce park yerine veya aracın bulunduğu yere gidinceye kadar o sürücü aslında bir yaya. Araca bindikten sonra ulaşacağı yere ulaştıktan sonra, aracı durdurup indikten sonra, yolun karşısına geçecekse veya yolun üzerinden başka bir yere gidecekse o da yaya. Ne demek istiyorum? Aynen şunu söylemek istiyorum: Trafik sadece araçlar ve sürücülerden ibaret değil. Trafiğin en önemli aktörü aslında yayalar. Dolayısıyla İstanbul'da 16,5 milyon yayayla bu yolları paylaşıyorsunuz. Kime söylüyorum bunu? Sürücü kardeşlerimize söylüyorum. Dolayısıyla trafik hayattır diyoruz. Yolların kazasız ve sağlıklı olmasını istiyoruz. Bunun için ‘Yaya önceliği’ diyoruz. Lütfen yolda araç kullanırken, bir yaya geçidinde veya bir kavşakta annemizi görmüş gibi, babamızı, dedemizi görmüş gibi, mahallemizden en çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü görmüş gibi, tanıdığımız tanımadığımız, ister çocuk ister genç ister yaşlı, yol geçişi velev ki sizde dahi olsa gelin şöyle yapalım. Güvenli bir şekilde duralım, göz göze temas sağlayıp tebessüm ederek, 'Buyurun geçebilirsiniz’ diyelim" dedi.



"EMPATİ YAPILDIĞI ZAMAN SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

Vali Yerlikaya, "Sürücülerin güvenli şekilde durup yayaya tebessüm etmesini ve bu süreçte sinirlenmeyip kornaya basmamasını istiyoruz. Bu mega kentte bizim misafirperverliğimiz, medeniyet değerlerimizdeki insanı sevmeyle ilgili sayısız menkıbeler, sayısız kıymetli sözlerin yanında benim bu anlattıklarımın hiçbir kıymeti yok. Ama bu şehrin Valisi olarak sanatçı dostlarımız, güvenlik güçlerimiz, şehrin belediye başkanı, şehrin emini, kaymakamımız ve sizlerin şahitliğinde bütün İstanbullulara sesleniyorum: Kaza istemiyoruz, yaralamalı, ölümlü, kesinlikle istemiyoruz. Yola çıkarken hepimiz diyoruz ki evimizden çıktığımız gibi huzurla sıhhatle geri gelelim. Bunun yolu yaya geçidinde gördüğümüz yayaya tebessüm etmek. O tebessümün anlamı seni seviyorum demek, o tebessümün anlamı senin sağlığına, senin güvenliğine hürmet ediyorum demek. Empati yapıldığı zaman sorunlar çözülecek. Bugün Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakanımız, Allah ondan razı olsun. Trafikle ilgili bütün zamanların en iyi hizmeti onun döneminde oldu. Şu anda bütün şehirlerde aynı vakitte kırmızı çizgiyi çektik. Meramımızı iyi anlattığımızı düşünüyorum. Salgın döneminde verdiği desteklerden dolayı medya mensuplarına teşekkür ediyorum, yaya önceliği konusunda da sizlerden destek istiyorum" diye konuştu.



"DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİKLERİ ZAMAN KENDİLERİNİ DAHA ÜSTÜN HİSSEDİYORLAR"

Programa katılan sanatçı Melihat Gülses ise, "İnsanlar arabaya bindikleri zaman, direksiyonun başına geçtikleri zaman kendilerini daha üstün hissediyorlar. Değerli valimin söylediği gibi ‘yayalar kırmızı çizgimiz’ diyoruz. Bu vatan bizim, bu insanlar bizim, farkındalık yaratmak çok önemli. Bende bir Üsküdarlı olarak, Belediye Başkanım Hilmi Türkmen’in dediği gibi ‘gönül gönüleyiz’. Her zaman bu kurallara uymak durumundayız. Bir yaya olarak da özellikle bunu gönülden rica ediyorum. Yaya olduğumuz zaman bu saygıyı, sevgiyi görmek istiyoruz sürücülerden" dedi.

Sanatçı Kıraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı proje dolayısıyla kutladığını belirterek, "Bu Türkiye için çok önemliydi. Yabancı ülkelerden örnek vermeyi çok sevmem, ben yerli olmayı seven bir insanım ama yüzlerce, binlerce yıllık gelenekten gelen bir topluluk. Türk halkı dizileri, filmleri çok seviyor, oradan örnek vereyim. Dizilerde başrol oyuncular vardır, yardımcı oyuncular vardır, mekanlar vardır, ana mekanlar vardı. Sanırım bizim insanımızın da tekrar şunu kavraması gerekiyor; trafik dediğimiz bu büyük dizi setinde başrol oyuncularının yaya olduğunu anlamamız doğru olacak. Bizim insanımız son 50 yıldır arabaya bindiğinde kendini başrol oyuncusu gibi görüyor, arabayı başrol oyuncusu gibi görüyor, trafikte de böyle bir kendiliğinde oluşmuş yanlış hiyerarşi var. Aslında hiyerarşide yayalar, özellikle çocuk yayalar, yaşlı yayalar, kadınlar başrolde. Sonra bisikletler olmalı diye düşünüyorum, sonra iki tekerler, en son otomobiller ve ağır vasıtalar. Böyle hiyerarşi tekrar kurulmalı. Bunu gerçekte hissetmeliyiz. Neden? Sevmiyorum ama gerçekten uygar ülkelerde, bizim ülkemizde uygar bu arada; bu trafik kuralları bu şekilde işliyor, herkes mutlu, trafikte bir yayanın yaralanması ya da ölmesi, çok trajik bir konu. O ülkenin insanları hakkında kötü fikirler oluşturur. Oysaki biz binlerce yıldır hoşgörü içerisinde büyük medeniyetler kurmuş bir milletiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya ve beraberindekiler sahil yolunda yürüdü, Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.