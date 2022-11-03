Vali Yerlikaya'nın katılımıyla kan bağışı rekor denemesi

İSTANBUL - Şişli Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Türk Kızılay İstanbul Şubesi iş birliğinde "Şişli'de Rekor Zamanı" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir günde 587 kişinin üzerinde kan bağışı yapılmasını bekliyoruz. İnşallah 600'ü geçelim" dedi.



Şişli Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Türk Kızılay İstanbul Şubesi ve Şişli Belediyesi "Şişli'de Rekor Zamanı" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Bağışçılar bir AVM önüne kurulan Kızılay çadırına gelerek kan veriyor. Kampanyada bir günde en çok kan verme rekoru olan 587 kişi geçilmeye çalışılacak. Kampanya 5 Kasım'a kadar devam edecek.



Kan bağışında bulunarak kampanya destek veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da bir günde kan verme rekoru 587 kişi. Bugün bu meydanda kaymakamımız diyor ki 'Diğer ilçelere, diğer kampanyalara meydan okuyoruz'. Bir günde 587 kişinin üzerinde kan bağışı yapılmasını bekliyoruz. İnşallah 600'ü geçelim. Bu diğer kampanyalara bir nefes olsun. Onlara da bir heyecan gelsin istiyoruz. Türk Kızılayı'nın başkanından her bir neferine, burada görevli olan herkese bu şehrin valisi olarak teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Etkinlikte, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin, 'Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara Projesi' kapsamında kurulan Kuştepe Çocuk Korosu da sahne aldı.