Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.374,67
ALTIN
1.088,79
DOLAR
18,72
STERLİN
22,56
EURO
19,95
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
Fethiye Belediyesi lunapark alanını kiraya verecek
Fethiye Belediyesi lunapark alanını...
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Menemen'de satılık arsalar
Menemen'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Yerlikaya İstanbul'da 2022'de ele geçirilen sahte içki miktarını açıkladı

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:41
Vali Yerlikaya İstanbul'da 2022'de ele geçirilen sahte içki miktarını açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında şimdiye kadar yapılan 711 operasyonda 100 buçuk ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1 Ocak-26 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sahte içki operasyonları hakkında açıklama yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında; sahte içki imal ve satışına yönelik 711 operasyonda 843 şahsa işlem yapıldı. 94 şüpheli tutuklandı. 100,5 Ton alkollü içki ve 334 Ton etil/metil alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." bilgilerini verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaSahte Içki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Tekrar zam talebinde bulunacağız
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Tekrar zam talebinde bulunacağız
İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam
İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam
Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde sahte içki operasyonu; 17 gözaltı
Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde sahte içki operasyonu; 17 gözaltı
Avcılar’da üstgeçit sökümüne başlandı
Avcılar’da üstgeçit sökümüne başlandı
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Saint Antuan Kilisesi’nde Noel Ayini 
Saint Antuan Kilisesi’nde Noel Ayini 
Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu
Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu
Telefon dolandırıcılarına operasyon
Telefon dolandırıcılarına operasyon
Bebek'te çöken iskele söküldü
Bebek'te çöken iskele söküldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi