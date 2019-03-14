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Uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

14 Mart 2019 Perşembe 09:52
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Uyuşturucu operasyonu

İSTANBU / DHA 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucu Operasyonu
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