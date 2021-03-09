Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1548
ALTIN
417.646
DOLAR
7.6302
STERLİN
10.5745
EURO
9.0830
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
66 adet taşınmaz ihale...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik...
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

USTA oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Ölüm haberini alan çok sayıda oyuncu arkadaşı hastaneye geldi.

09 Mart 2021 Salı 09:35
14 Okunma
Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi.  

Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." dediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Usta oyuncu Rasim Öztekin için Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.

Yerlikaya mesajında, "Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin simgelerinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu taşıyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinVefatTiyatroOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 60.37'e çıktı
İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 60.37'e çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Kaybolan iki kardeş asansör boşluğu için kazılan su dolu çukurda ölü bulundu 
Kaybolan iki kardeş asansör boşluğu için kazılan su dolu çukurda ölü bulundu 
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu
İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı
Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma