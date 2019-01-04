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Üsküdar Valide Sultan Gemisi

Muhammet Akosman’ın haberi için tıklayınız...

Üsküdar Valide Sultan Gemisi

Muhammet Akosman’ın haberi için tıklayınız...

04 Ocak 2019 Cuma 17:26
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Üsküdar Valide Sultan Gemisi

İSTANBUL / MUHAMMET AKOSMAN

Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları ücretsiz Boğaz turuna çıkarmak amacıyla yaptırdığı Valide Sultan Gemisi’nde bugüne kadar 450 bin kişiyi ağırladı.

18 ay önce Tuzla’da bir Türk firması tarafından yapımı tamamlanan Valide Sultan Gemisi 54 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 3,5 metre yüksekliğe sahip.  Saatte 12 deniz mili yani 25 kilometre hızla gidebilen geminin kapalı ve açık olmak üzere iki bölümü bulunuyor. Gemi, açık kısmında 320 ve kapalı kısmında 260 olmak üzere toplamda 580 kişi kapasiteye sahip.   

Tüm İstanbulluların yararlanabildiği ücretsiz Boğaz turunda uzman rehberler tarafından Boğaz’ın eşsiz güzellikleri anlatılırken vatandaşlara çay ve simit ikramında da bulunuluyor. Ayrıca her Perşembe günü Üsküdar ilçesine bağlı liselerin son sınıf öğrencilerine gemide Sanat Tarihi dersi veriliyor.

Boğazla buluşmayan kalmasın diyerek çıkılan bu yolda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Spor Kulüpleri, Yurt Dışı Öğrenci Grupları ve birçok Vakıf ücretsiz gerçekleştirilen Boğaz turundan yararlandı.

Yüzen kültür merkezi olan Valide Sultan Gemisi’nde hafta sonları nikâh, düğün, iş yemeği ve okul etkinlikleri düzenlemek isteyenler için cüzi miktarda ücret talep ediliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarValide Sultan Gemisi
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