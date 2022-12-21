Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.431,87
ALTIN
1.091,30
DOLAR
18,67
STERLİN
22,61
EURO
19,82
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:56
Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

İSTANBUL - Üsküdar Sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler korkuya neden oldu. Sahilden geçen insanlar bu görüntü karşısında tedirgin olduklarını söyledi.

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısında daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti. Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor. Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi. 


 

"DAHA ÖNCE BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUK"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor" diye konuştu. Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak" dedi.


 

"LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİR"

Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, "Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Sahiliçökme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda biyometrik geçiş sistemi
İstanbul Havalimanı'nda biyometrik geçiş sistemi
Kabataş'ta tramvay raydan çıktı : 4 yaralı
Kabataş'ta tramvay raydan çıktı : 4 yaralı
İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul buraya akın etti; Kırmızı Mektep'te 'yeni yıl' kuyruğu
İstanbul buraya akın etti; Kırmızı Mektep'te 'yeni yıl' kuyruğu
200 milyon liralık büyük ikramiye için Eminönü’nde bilet kuyruğu 
200 milyon liralık büyük ikramiye için Eminönü’nde bilet kuyruğu 
Polisin ceza yağdırdığı Taksim'de Taksiciler Odası Başkanı denetim yaptı
Polisin ceza yağdırdığı Taksim'de Taksiciler Odası Başkanı denetim yaptı
İstanbul'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı  
İstanbul'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı  
Kırmızı Mektep'te 'yeni yıl' kuyruğu
Kırmızı Mektep'te 'yeni yıl' kuyruğu
Fatih'teki tarihi manastır kaderine terk edildi
Fatih'teki tarihi manastır kaderine terk edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول