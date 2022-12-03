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Üsküdar'da prefabrik yapı imalathanesinde korkutan yangın

ÜSKÜDAR’da prefabrik yapı imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

03 Aralık 2022 Cumartesi 04:31
Üsküdar'da prefabrik yapı imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Akşam Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki imalathanede meydana geldi. Prefabrik yapı imalathanesinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi.  Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarImalathaneYangınİtfaiyeIşyeri
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