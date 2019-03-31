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Üsküdar'da oy kullanmaya giden aile ölümden döndü

Üsküdar'da oy kullanmaya giden aile ölümden döndü

31 Mart 2019 Pazar 11:24
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Üsküdar'da oy kullanmaya giden aile ölümden döndü

Üsküdar'da oy kullanmak için okula giden ailenin bulunduğu otomobil apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 3 kişinin yardımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'nda görev alan korumalar ve polis ekipleri koştu. 

Kaza saat 08.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Bodrum İçi Sokak'ta meydana geldi. İrfan Korkmaz, eşi ve kızı ile birlikte oy kullanacağı okula doğru yola çıktı. Saffet Çebi Ortaokulu'nun yanında kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanacağı okulda görevli korumalar ve polis ekipleri kazaya görerek hemen yardıma koştu. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtakiler korumalar ve görevlilerin yardıma ile araçta çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevkedilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin  kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarTrafik KazasıSeçimOy
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