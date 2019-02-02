Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
David Pavelka: Rüyamın peşinden koştum
David Pavelka: Rüyamın peşinden koştum
Bu besinler seratonin sentezini artırıyor
Bu besinler seratonin sentezini artırıyor
"Kazanmamız gereken bir maç"
"Kazanmamız gereken bir maç"

Üsküdar'da otomobil markete girdi

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Üsküdar'da otomobil markete girdi

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:52
0 Okunma
Üsküdar'da otomobil markete girdi

Kaza, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine ilerleyen sürücü Ekrem N. yönetimdeki 34 AID 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı sonra da bir market zincirinin şubesine girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ekrem N., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesini istemedi.

SÜRÜCÜ 1.21 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sırasında sürücü Ekrem N.'ye trafik polisleri tarafından alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü Ekrem N., 1.21 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Markete dalan otomobil, polisin olay yeri incelemesinin ardından, ekipler tarafından çekici yardımıyla yaklaşık iki saatte kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarOtomobilMarketTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadı
TEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadı
MASİAD'ın Yeni Başkanı Muhammet Çavuşoğlu oldu
MASİAD'ın Yeni Başkanı Muhammet Çavuşoğlu oldu
Beyoğlu'nda yangın: 6'sı çocuk 11 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda yangın: 6'sı çocuk 11 kişi kurtarıldı
40 ilde yasadışı bahis operasyonu
40 ilde yasadışı bahis operasyonu
İnşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi 
İnşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi 
Avrasya Tüneli ulaşıma açıldı
Avrasya Tüneli ulaşıma açıldı
SİLİVRİ'DE UN FABRİKASINDA YANGIN
SİLİVRİ'DE UN FABRİKASINDA YANGIN
En fazla ziyaretçiyi Topkapı Sarayı çekti
En fazla ziyaretçiyi Topkapı Sarayı çekti
İstanbul için yağmur uyarısı!
İstanbul için yağmur uyarısı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ