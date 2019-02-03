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Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

03 Şubat 2019 Pazar 18:37
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Üsküdar'da korkutan yangın

İSTANBUL (DHA) 

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30'da İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın diğer evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcardı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiyeciler soğutma çalışması yaptı. Yangının çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
üsküdar Yangın
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