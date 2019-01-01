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Üsküdar'da hastane önünde şüpheli paket alarmı

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Üsküdar'da hastane önünde şüpheli paket alarmı

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

01 Ocak 2019 Salı 13:20
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Üsküdar'da hastane önünde şüpheli paket alarmı

DHA

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarHaydarpaşaNumuneEğitim Araştırma Hastanesiönce VatanşüpheliPaketBomba
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