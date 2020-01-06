Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111955
ALTIN
303.124
DOLAR
5.9716
STERLİN
7.8634
EURO
6.6890
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları...
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş salonda çalıştı
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
7 Okunma
Üsküdar'da haç çıkarma töreni

İSTANBUL - Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos  yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi  soğuk havada denize atladı. İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu.  Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haç çıkarma TöreniÜsküdarHz. İsanın Doğumunun Ve Vaftiz Edilişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Korkunç ölüm böyle geldi!
Korkunç ölüm böyle geldi!
İstanbul'da sağanak trafiğe neden oldu
İstanbul'da sağanak trafiğe neden oldu
Adalara ulaşım durdu
Adalara ulaşım durdu
İmamoğlu, metrobüs aracı test sürüşüne katıldı
İmamoğlu, metrobüs aracı test sürüşüne katıldı
Marmaray trenlerini boyayan grafiticilerin TCDD'ye faturası 55 bin lira
Marmaray trenlerini boyayan grafiticilerin TCDD'ye faturası 55 bin lira
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans