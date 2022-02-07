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Üsküdar'da binada patlama: 4 yaralı

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın dördüncü katında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 17:20
Üsküdar'da binada patlama: 4 yaralı

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor. 

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Mahalle sakini Adem Coşkun, "3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralı da kafasından yaralıydı.  Komşularımız" dedi.

"O AN ŞUUR KAYBI YAŞADIK"

Başka bir mahalle sakini kadın, "Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: Binanın yıkımı yapılacak

ÜSKÜDAR Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.

Demiryürek, "En üst katında doğalgazdan olduğunu düşündüğümüz,  3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var. 2'sinin durumunun ağır olduğu yönündeydi ancak durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi geldi. Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBinaPatlamaDoğal Gaz
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