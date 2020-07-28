Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a...
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri ve zararları neler?
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri...
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri 'Kapıları Aç'tı
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri...
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 4 Yaşında! 
4 yaşında
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu

Üsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu. Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen iguananın sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibi çıkmazsa Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:12
0 Okunma
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu

İSTANBUL - Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı. 

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Altunizade'deki mahallemizde bir sokakta bahçe içerisinde olduğu ve eve girmek üzere olduğunu bir vatandaş ihbar etti bizlere. Bunun üzerine saha ekiplerimiz iki kişi file ile yakalamak suretiyle iguanayı o bahçeden evinin içerisine girmeden yakaladılar getirdiler. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Bu gördüğünüz iguana otçuldur. Dişleri yoktur marul, dereotu, dut, dolma biber, gibi otçul malzemeleri yer. Direk sindirim sistemine götürür sindirim işlemleri yapar" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ 

Uzunali, "Biz burada iguananın ilk muayenesini yaptık. İlk muayenesinde hiçbir şey göremedik. Sağlıklı sıhhatli orman bakanlığının yetkilerine haber verdik. Orman bakanlığı yetkilerinden gelecek talimatlara göre onlarla beraber ortak ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onlara teslim ederiz. Onlar da devam eder. Tabi bu durum şöyle de olabilir; malum insanlar biliyorsunuz bunları alıyorlar besliyorlar evlerinde evden kaçmış iguanamız da olabilir. Yola çıkmıştır. Onu bilmiyoruz. Beş gün kadar bizim burada kalır. Yukarda iguanayı muhafıza yerimiz var. Ona göre ortam hazırladık. Ondan sonra orman bakanlığı ekipleriyle birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üsküdarda 125 Santimlik Iguana BulunduÜsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı
Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ile torunu hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ile torunu hayatını kaybetti
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE BAZI EŞYALAR HACZEDİLDİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE BAZI EŞYALAR HACZEDİLDİ
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim’de başlıyor
Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim’de başlıyor
Sultangazi'de asayiş denetimi
Sultangazi'de asayiş denetimi
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı
Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı
MİT’in yeni hizmet binası açıldı
MİT’in yeni hizmet binası açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı