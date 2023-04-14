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Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor

Arnavutköylü kadınlar aldıkları eğitimler sonucunda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri kazanca dönüştürüyor

14 Nisan 2023 Cuma 14:42
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Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kadınların eğitim, spor ve kişisel gelişim alanlarında yeteneklerini keşfetmesi, yaşam kalitelerini artırması, hayatın rutinlerinden uzaklaşarak motive olacak etkinlikler yapmasını sağlıyor. Merkezde 28 farklı branşta eğitim hizmeti, spor ve sağlıklı yaşam hizmeti verilirken; seminerler, kültür ve gezi programları düzenleniyor. Ev ekonomilerine katkı sağlamalarına, el emeği ürünlerin satıldığı Çarşım ile destek veriliyor. Merkezin içerisinde bulunan Çarşım; kadınların emeklerini kazanca dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor. Kadınlar, aldıkları kurslar sonucunda ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirerek kazanç sağlayabiliyor.

Binlerce ürün tüketiciyle buluşuyor

Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören Çarşım’da kurulduğu günden beri 38 binden fazla ürün sergilenirken, 32 binden fazla ürünün satışı gerçekleşti. 5 bin 300 kadın ise ürünlerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı. Arnavutköylü kadınlar, satışlarını gerçekleştirmek istediği ürünlerini Çarşım görevlilerine teslim ederek, satış imkânı sağlıyor. Kendi belirledikleri miktar üzerinden ücretlendirilen ürünlerin satışı gerçekleştiğinde görevliler tarafından aranarak ücretleri teslim ediliyor.

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköylü Kadınlar
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