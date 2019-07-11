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Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar
Unutulmaya yüz tutan el dokuması...
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Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kök boya ile yapılan el dokuması halılar, unutulmaya yüz tuttu. Üretimi oldukça zahmetli olan, piyasada hak ettiği değeri bulmayan halılar, fabrikasyon ürünlere yenik düştü.

Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kök boya ile yapılan el dokuması halılar, unutulmaya yüz tuttu. Üretimi oldukça zahmetli olan, piyasada hak ettiği değeri bulmayan halılar, fabrikasyon ürünlere yenik düştü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
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Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar

ÇANAKKALE - ​Ayvacık ilçesinde, kök boya kullanıldığı için renkleri solmayan, üretimi oldukça zahmetli olan el dokuması halılar, piyasada değerini bulmayınca, bu meslek zamanla unutulmaya yüz tuttu. Bir zamanlar neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunan Yukarıköy ve Çamkalabak köylerinde de vatandaşlar bu meslekten uzaklaştı.

Halı dokumayı çocukken öğrenen köylülerden Ayşe Çarıksız, 5 metre eninde ve 2 metre boyundaki bir halıyı 2 kişinin bir ayda dokuyabileceğini belirterek, “Hazırlaması, iplerini bir araya getirmesi çok zor. Siyahını, kırmızısını, mavisini, yeşilini hazırlıyorsun. Bir ay hazırlık yapılıyor, bir ay da dokuması sürüyor, 2 ayda bitiyor. Boyası, doğal kök boya. En zoru da bu boyaları hazırlaması. Önceden boyaları Doğal Boya Araştırma Geliştirme Merkezi yapıyordu. Ancak burası kapandı, artık Balıkesir Sındırgı'da hazırlatıyoruz boyaları. Eskisi gibi değil, millet bırakıverdi yani. Şu anda 2 metre eninde, 3 metre boyunda bir halı 3 bin 500 TL, 4 bin TL’den daha aşağı kurtarmaz. Bir siyah rengi için 2 gün uğraşıyoruz. Ama solma yok. Halılarımız koyunların sırtından çıkan yapağıdan oluyor. Yün kullanmıyoruz. Yapağı çok değerlidir. Eskimez, kopmaz. Ama yün dayanmaz" diye konuştu.

Belediye Başkanı CHP’li Mesut Bayram, “Ayvacık halısı yıllardır meşhur bir halıydı. Ama son dönemde maalesef onlar da teknolojinin karşısında yenik düştü” dedi.

​Başkan Bayram, "Şu an halı dokumacılığını köylerde özendirmeye, desteklemeye yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Fakat yeni nesil bunu yapmak istemiyor. El dokuması halılar teknolojiye yeniliyor. İnşallah en yakın zamanda tekrar Ayvacık'ta, halıcılığa hak ettiği değeri verip, halı atölyeleri ile bunu taçlandıracağız ve ekonomiye katkı sunacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
El Dokuması Halılarçanakkale
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