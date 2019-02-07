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Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

07 Şubat 2019 Perşembe 10:06
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Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu ölü bulundu

Olay Şişli, Bozkurt Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baysungur Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, daire kapısının kapalı olmasından dolayı içeri çilingir yardımıyla girdi. İçeri giren polis ekipleri çevirmen Murat Tuğlacıyan'ı hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğlacıyan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

BİNADAN KOKU GELMİŞ

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bakkalın sahibi Aynur Özkök isimli vatandaş, "Bizde mahalleden duyduğumuza göre evde ölüsü bulundu işte. Mahallemizin sakinlerinden bir vatandaş. Annesi tarihçi yazarmış galiba. Annesi geçen sene ölmüştü işte bu sene de kendisi öldü. Binadan koku gelmiş herhalde, apartmandakiler rahatsız olmuş aramışlar. Benim gördüğümde saat 23:00 sıralarıydı ambulans vardı olay yerinde. Cenazenin çıkması bu saati buldu. Daha sonra ilaçlamışlar muhtar falan evi. Kendisini iyi tanıyorduk" dedi. 

ÜNLÜ YAZAR, DİL VE TARİH ARAŞTIRMACISI PARSEĞ TUĞLACIYAN'IN OĞLU

Olayın meydana geldiği apartmanda yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Parseğ TuğlacıyanYazar
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