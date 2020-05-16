Ünlü şeflerden sağlık çalışanlarına özel yemek

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Tuzla Belediyesi, ihtiyaç sahibi evlere birbirinden lezzetli yemekleri sunuyor. Türkiye’nin önemli şefleri belediyenin lojistik desteği ile aşevinde bir araya gelerek sabah ve akşam yemeği çıkartarak birçok insana ulaşmasını sağlıyor.

“EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK”

Şef Yaren Çarpar, sabahları ihtiyaç sahibi bin kişiye yemek pişirdiklerini belirterek, “Öğleden sonra ise 250 sağlık çalışanı için yemekler yapıyoruz. Bunları Tuzla Belediyesi’nin aşevi içerisinde yapıyoruz. Kişi sayısı geldikçe menü revize ediyor. Bizim en iyi yapabildiğimiz şey yemek yapmak. Bu dönemde de en çok ihtiyacımız olan şey birbirimize destek olmak. Birbirimize iyi gelmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

“ZORLU SÜREÇTE BİZİMDE BİR PAYIMIZ OLDUĞU VE OLACAĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Zorlu bir süreçten geçtiğimizi ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Esat Özata, “Sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine özel yemekler yapıyoruz. Özellikle stresli dönemlerden geçen sağlık çalışanlarına onlara göre besin ögelerine bakılıp menü çıkarıyoruz. Her zaman bizim için önemli olan sağlık çalışanları bu dönemde bizim için daha önemli bir hale geldi. Biz burada mesleğimizim vermiş olduğu hazzı onların sayesinde yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın vermiş olduğu büyük bir mutlulukla bu zorlu süreçte bizimde bir payımız olduğu ve olacağı için çok mutluyuz” dedi.

Menüde sabah sebzeli pilav, mercimek çorba ve nohut olduğunu akşam ise sebzeli kebap, çorba ve farklı yiyecekler olduğunu söyleyen Özata, yemeklerde protein ve karbonhidrat dengesini de ayarladıklarını dile getirerek sabah bin kişiye öğleden sonrada 250 kişiye yemek çıkardıklarını söyledi.

Aşevinde yıllardır ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yemek verdiklerini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yemekleri burada hazırlayıp en güzel şekilde evlere ulaştırıyoruz. Ancak tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisinden sonra evlerinde kalan vatandaşlarımızın birçoğunun ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla kapasitemizi de artırdık. Bu süreçte de öğrencilerimiz olmadığı için yaşlılarımız daha çok ön plana çıktı. Sağlık çalışanlarımıza da öncelik olarak yemek ulaştırıyoruz. Kaliteyi ve lezzeti dikkate alıyoruz her zaman ancak burada ünlü şeflerimizin özel yemekleri ile yemeklerimizin en kalitelilerini ulaştırıyoruz" dedi.