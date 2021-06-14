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Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:37
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Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

TÜRKİYE'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay (68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

ÇOK ÜZGÜNÜM 

Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI 

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuk TekayKemanVirtüözVefat
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