Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.050,61
ALTIN
948,64
DOLAR
14,90
STERLİN
19,56
EURO
16,44
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
KARDEMİR 200 personel alacak
KARDEMİR 200 personel alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi...
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Unkapanı Köprüsü kapatıldı

11 Mart 2022 Cuma 14:33
Unkapanı Köprüsü kapatıldı

İSTANBUL - Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 

Unkapanı Köprüsünde 20 santimetreye yakın açıklık meydana geldi. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Ekipler köprüyü onarım çalışmalarına başladı. 



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Aslan, "1-2 saat öncesinde tarafımıza bilgi geldi. Unkapanı Köprüsü'nde görmüş olduğunuz gibi derzlerde bir açıklık oldu. Ekiplerimizle geldik, olay yerinde incelemede bulunduk. Mevsim şartlarında rüzgarın etkisinin biraz fazla olması, lodosun ve poyrazın şiddetinden dolayı dubanın üzerinde duran bir köprüde olduğumuz için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu anda deniz üzerinde römorkörlerimiz ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden de kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan en azından vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz. Köprü UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı doğrultusunda kış döneminde haftada iki kez, yaz döneminde haftada bir kez deniz trafiğine açılıp kapanıyor. Şu anda 20 santimetre civarında köprünün derzinde açıklık var. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Tamamen kapatabilirsek bütün şeridi olduğu gibi trafiğe açacağız" dedi.  Köprüyü onarım çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Unkapanı KöprüsüBağlantı Noktası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIR ve kamyonlar İstanbul'a hareket etmeye başladı
TIR ve kamyonlar İstanbul'a hareket etmeye başladı
Ekrem İmamoğlu: Boğaz ulaşımı durdu
Ekrem İmamoğlu: Boğaz ulaşımı durdu
Küçükçekmece'de ara sokaklar 'çıkmaz sokak' oldu 
Küçükçekmece'de ara sokaklar 'çıkmaz sokak' oldu 
Silivri'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Silivri'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da otogarlarda seferler durduruldu
İstanbul'da otogarlarda seferler durduruldu
THY yarın 180 uçuşunu iptal etti
THY yarın 180 uçuşunu iptal etti
Şişli’de araçlar mahsur kaldı 
Şişli’de araçlar mahsur kaldı 
Üsküdar Sahilinde kar altında deniz keyfi 
Üsküdar Sahilinde kar altında deniz keyfi 
Kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma