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Unkapanı Kavşağı yenileniyor, tramvay Eminönü'ne uzanıyor

Yoğun trafik akışında yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Unkapanı Kavşağı yenileniyor. Tam kapanma sürecinde yapılacak çalışmalar kapsamında Cibali-Alibeyköy Tramvayı'nı Eminönü'ne uzatacak 350 metre uzunluğunda alt geçit de inşa edilecek.

04 Mayıs 2021 Salı 14:10
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Unkapanı Kavşağı yenileniyor, tramvay Eminönü'ne uzanıyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekonomik ömrünü tamamlayan ve olası bir depremde yıkılma riski taşıyan Unkapanı Kavşağı'nın yıkımına 5 Mayıs'ta başlanacağını duyurdu. "Unkapanı Kavşağı Köprü Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi İnşaatı" projesi kapsamında mevcut 5 açıklıklı köprü yıkılarak, 32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Aynı zamanda Cibali'ye kadar tamamlanmış olan Eminönü - Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek. 
 

KAVŞAK 3 AYDA TAMAMLANACAK 

İlk etapta 5 Mayıs 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasında dönel kavşak şeklindeki trafik sirkülasyon planını oluşturabilmek için kavşak içindeki dönel kollar ile Ragıp Gümüşpala Caddesi trafiğe kapatılacak. Kavşak içinde bulunan 29 ağaç da zarar görmeden taşınacak.  İmalat esnasında trafiği yönlendirmek için trafik sirkülasyon projesi hazırlandı. Buna göre, kavşak kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel kavşak şeklinde çalışacak. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra trafik akışı 3 ay süre ile yeni oluşturulacak olan dönel kavşaktan sağlanacak. Bu süreçte eski köprü yıkımı, yeni köprülü kavşak imalatı yapılacak ve yağmursuyu ile atık su hatları yenilenecek. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar bu imalatlar tamamlanacak ve kavşak trafiğe açılacak.  Tramvay hattı alt geçit çalışmalarına ise 18 Mayıs 2021 tarihinde başlanacak ve çalışma 31 Temmuz 2022 tarihinde bitirilecek. Bu süreçte 57 ağacın daha transplantasyonu yapılacak.    

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yoğun Trafik AkışıUnkapanı KavşağıEminönü
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