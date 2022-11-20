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Ümraniye’de 6. kattan düşerek öldü

ÜMRANİYE’de 6 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden aşağı düşen 55 yaşındaki Sadri B. hayatını kaybetti. 

20 Kasım 2022 Pazar 12:01
Ümraniye’de 6. kattan düşerek öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında Ümraniye Altınşehir Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Sadri B. (55) bilinmeyen nedenle pencereden bina boşluğundaki terasa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Sadri B.’ye ulaşmak için merdiven yardımıyla zemin kattaki iş yerinin terasına çıktı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Sadri B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 

Mahalle sakini "Tanıyoruz komşumuz ama isim olarak bilmiyoruz. En üst katta yaşıyordu. Nasıl oldu bilmiyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeBinaPencereKazaIntihar
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