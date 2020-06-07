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Ümraniye'deki nefes kesen kovalamaca

Ümraniye'de polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin içinde olduğu araçla, motosikletli yunus polisleri arasındaki nefes kesen kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin kaçışları sırasında araçlarına taktıkları siren tertibatıyla yollarını açmaya çalıştıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin otomobilinden çakar tertibatının yanı sıra silah, tornavidalar, eldiven ve şapkalar çıktı.

07 Haziran 2020 Pazar 17:21
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Ümraniye'deki nefes kesen kovalamaca
Olay, Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Ümraniye Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada içinde 3 kişinin bulunduğu 34 DV 8271 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, otomobillerindeki polislerin kullandığı siren tertibatıyla yollarını açarak Çayırönü Caddesi'nden kaçmaya başladı.

ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI

Motosikletli yunus ekipleri havaya uyarı ateşi açarak şüphelileri durdurmaya çalışsa da şüpheliler kaçmaya devam etti. Şüpheliler, kovalamaca sırasında bir otomobil ve otobüse de çarparak zarar verdi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir tatlıcı dükkanın camından içeri girdi. 

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Araçtan inen şüpheliler, yaya olarak tekrar kaçmak istese de kıskıvrak yakalandı. Kaçan araçta bulunan Umutcan K., Eyüp E. ve Ferdi G. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yapılan ilk çalışmada, kaçan şüphelilerden Umutcan K.'nin yaralama suçundan arandığı öğrenildi. Şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobilde yapılan aramada çakar tertibatı, kuru sıkı silah, bir adet şarjör, tornavidalar, şapka ve eldivenler bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Tatlıcı dükkanında çalışan Ahmet Poyraz, "Polislerden kaçıyormuş, bizim dükkana girdi. Ben görünce arka tarafa doğru kaçtım. Bir arkadaşım vardı" diye konuştu. Diğer çalışan ise, "Dükkandaydık, hemen arkaya kaçtık. Tezgaha vurdu, kaldırım yüksek olduğu için içeri girmedi" diye konuştu. 

"POLİSTEN KAÇARKEN BENİM ARACA DA ÇARPIP ZARAR VERDİ"

Şüphelilerin kaçarken çarptığı otobüs sürücüsü, "Normal seyrimde geliyordum. Durakta yolcu indirdiğim sırada bir anda silah sesleri geldi. Polisten kaçarken benim araca da çarpıp zarar verdi" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

DHA

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ÜmraniyePolisşüpheliAraçKovalamacaSilah
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