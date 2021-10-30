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Ümraniye'de trafik kazası

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:47
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Ümraniye'de trafik kazası

İSTANBUL (DHA) 

Ümraniye Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerleri parçaladıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Şile yolu Şile istikametinde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri parçalayan araç takla attı. Araç, yeşillik alanda durdu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada parçalanarak yola savrulan bariyerler nedeniyle 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Şile istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Görgü yanıkları, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" dediler. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeTrafik Kazası
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