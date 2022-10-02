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Ümraniye'de otomobil TEM Otoyolu'ndan caddeye uçtu

Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprüden aşağı uçtu. Sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

02 Ekim 2022 Pazar 11:28
Ümraniye'de otomobil TEM Otoyolu'ndan caddeye uçtu

İSTANBUL (DHA)

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak yaklaşık 4 metrelik köprüden Baran Caddesi'ne uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Caddeye uçarak ters dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Kazayı gören çevredekiler araçtaki bir kişiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, otomobilin içerisinde bulunan diğer vatandaşı kurtarmak için çalışma yaptı. 

Otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise morga götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeTem OtoyoluKaza
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