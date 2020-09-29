Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1121
ALTIN
474.424
DOLAR
7.8143
STERLİN
10.0714
EURO
9.1258
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Son Dakika
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
Son Dakika
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Son Dakika
25 yıl sonra 'gazi' unvanı...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1...
Ümraniye'de korkutan yangın
Son Dakika
Ümraniye'de korkutan yangın
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümraniye'de korkutan yangın

ÜMRANİYE'de ahşap boyası, boya malzemeleri ve kumaş satışı yapılan iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içerisinde kimyasal maddelerin bulunması büyük bir korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarıyla söndürüldü.

29 Eylül 2020 Salı 08:52
6 Okunma
Ümraniye'de korkutan yangın

Yangın saat 04:00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çıktı. Ahşap boyası ve boya malzemelerinin bulunduğu kat bir anda alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeIş YeriYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 65 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 65 gözaltı
D-100 Karayolunda feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
D-100 Karayolunda feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı
Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı
Memnun olan da var kalabalıktan dert yanan da
Memnun olan da var kalabalıktan dert yanan da
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
İstanbul'da kademeli mesai başladı
İstanbul'da kademeli mesai başladı
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
Oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans