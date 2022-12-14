Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.245,66
ALTIN
1.084,77
DOLAR
18,65
STERLİN
23,06
EURO
19,83
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30...
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın 

ÜMRANİYE'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:14
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın 

Esenkent Mahallesi Vaha Sokak'ta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde, saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

ALEV ALEV YANAN İŞ YERİ KAMERADA

Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Esenkent MahallesiÜmraniyeGeri DönüşümKağıtHurdaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Uğradığımız haksızlıklar üst üste 3 olimpiyatı es geçmemize neden oldu
İmamoğlu: Uğradığımız haksızlıklar üst üste 3 olimpiyatı es geçmemize neden oldu
Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı
Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı
İstanbul'da yağmur trafiği
İstanbul'da yağmur trafiği
Sahte içkileri dezenfektan bidonları içinde piyasaya süren 18 kişi yakalandı
Sahte içkileri dezenfektan bidonları içinde piyasaya süren 18 kişi yakalandı
İstanbul'da son bir haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da son bir haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı
Nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu
Nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu
Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı; 14 yaralı
Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı; 14 yaralı
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Gaspçıları kovalayan polislerin silahından çıkan kurşunlar 18 yaşındaki zuhal’e isabet etti 
Gaspçıları kovalayan polislerin silahından çıkan kurşunlar 18 yaşındaki zuhal’e isabet etti 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول