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Ümraniye Belediyesi, öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladı

Ümraniye Belediyesi, 17-20 Nisan tarihlerinin ara tatil olması nedeniyle öğrenciler için bir dizi ücretsiz etkinlik hazırladı. Öğrenciler dört gün boyunca animasyon filmler ve çocuk tiyatrolarında keyifli vakit geçirecek.

16 Nisan 2023 Pazar 14:18
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Ümraniye Belediyesi, öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladı

İSTANBUL - İlk ve orta dereceli okullar 17 Nisan’dan itibaren dört günlük ara tatile girecek. Ümraniye Belediyesi okulların ara tatile girmesi nedeniyle öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladı. Animasyon filmler ve tiyatro oyunları oluşan etkinlikler; Necip Fazıl Kültür Merkezi, Cemil Meriç Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ümraniye Belediyesi düzenlenecek bu etkinliklerle öğrencilerin yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu geride bırakmalarını ve tatili verimli bir şekilde geçirmelerini amaçlıyor. Etkinliklere 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklar kabul edilecek.

“Ümraniyeli öğrencilere bayram hediyesi olacak”

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Yavrularımız şubattan bu yana yoğun bir çalışmanın içerisindeydiler. Pazartesi günü dört günlük bir ara tatile girecekler. Ümraniye Belediyesi olarak öğrencilerimizin tatili daha keyifli ve verimli geçirebilmeleri için etkinlikler düzenleyeceğiz. Çocuklarımız dört kültür merkezimizde düzenlenecek olan animasyon filmler ve çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlenecekler. Ara tatilin hemen ardından, cuma günü de Ramazan Bayramı başlayacak. Ara tatil etkinliklerimiz Ümraniyeli öğrencilere bayram hediyesi olacak” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Belediyesi
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