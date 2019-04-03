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Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Turhan, "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir" dedi.

Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Turhan, "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir" dedi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:14
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Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı

İSTANBUL - Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “Atatürk Havalimanı'nda yapılan tüm operasyonların Cuma günü itibariyle İstanbul Havalimanı'na taşıyacak olmamız nedeniyle sizlerle bugün bir aradayız. Güçlü bir ülke olmanın müreffeh ve söz sahibi bir ülke olmanın en etkin bileşenlerinden birisi ulaşım… Bu sektör diğer bir çok sektörün tetikleyicisi. Ulaşım altyapımızda son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretiyle gerçekleştirildi. Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye havacılığı bugün dünyanın en itibarlı havayolu sektörlerinden biri haline geldi. Havayolu tam anlamıyla halkı yolu oldu. Yeni yapılan havaalanlarımız yarınlara bırakabileceğimiz birer sanat eseri haline geldi. Son 10 yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye dünya ortalamasının 3,5 katı büyüdü. Havacılık sektöründe ülkemizin yaşadığı büyümeden en çok payı ise kuşkusuz İstanbul aldı" dedi.


TOPLAM 45 SAAT SÜRECEK 

Taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Turhan, "5-6 Nisan tarihinde gerçekleştireceğimiz taşınma sürecine ilişkin bilgi vermek istiyorum. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir. Bu süre içerisinde trafiğe kapatacağımız yollarımız ve kapanış süreleri saatleri şu şekilde olacaktır. Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. Bunu tekrar etmek istiyorum. Atatürk Havalimanı Yeşilyurt Havuzlu Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arası 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı İstikameti 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacaktır. 3. Koridorumuz İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı İstikametinde 6 Nisan gecesi saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacaktır. Yine 4. Güzergâhımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı İstikameti'nde 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacaktır. Bu yoları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergâhlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarına ve işliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 03.04.2019 12:24
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit TurhanAtatürk Havalimanı
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