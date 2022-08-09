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Ücretli otoyolda katlanır plaka kurnazlığı

TUZLA'da cip sürücüsü, otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

09 Ağustos 2022 Salı 11:29
Ücretli otoyolda katlanır plaka kurnazlığı

Köprü, otoyol gibi ücretli yollarda geçiş ücretlerini ödemek istemeyen sürücüler yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Bez, çamur ve kağıtla plaka kapatan sürücülere rastlanırken, bir cip sürücüsü ise katlanır plaka sistemiyle görüldü. Tuzla mevkiinde seyir halindeki cip sürücü, ücretli otoyola girdiğinde katlanır sistemle plakasını gizlediği görüldü. Çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

Gizli plaka, elektrikli plaka ya da kumandalı plaka adlarıyla internette satışı yapılan plakaların fiyatları bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaOtoyolücretPlaka
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