Uber, İstanbul’da ‘Yolculuk Radarı’ özelliğini başlatıyor

Sürücülere sağladığı faydalara ek olarak, yolcuların da daha az çağrı iptali ile birlikte daha hızlı taksi bulmalarını sağlayan Yolculuk Radarı, Uber platformunu kullanan tüm kullanıcılarının yolculuk deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de sarı, turkuaz ve siyah taksilerle hizmet veren Uber, Yolculuk Radarı özelliğini 17 Ekim 2022 tarihinde pilot uygulama olarak kullanıma sunduğunu ve sürücü ortaklarından çok olumlu geri dönüşler aldığını duyurmuştu. Tüm Uber kullanıcıları için yolculuk deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Yolculuk Radarı özelliği, 5 Aralık tarihi itibariyle İstanbul’daki tüm Uber sarı taksi sürücüleri tarafından kullanılmaya başlanacak.

YOLCULAR DAHA HIZLI ARAÇ BULABİLECEK

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Yolculuk Radarı özelliği, Uber uygulaması üzerinden yapılan taksi yolculuklarındaki hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. Sürücüler konumlarına göre en uygun çağrıyı seçebilecek ve yolcular daha az çağrı iptali ile birlikte daha hızlı araç bulabilecek. Kısaca, Yolculuk Radarı ile tüm Uber kullanıcılarına fayda sağlıyor olacağız. Uber platformunu kullanan sürücüler ve yolcular için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Yolculuk Radarı, Uber uygulamasını kullanan sürücü ortaklarının birden fazla çağrıyı aynı anda görüntülemesine olanak tanıyor. Bu sayede, sürücülere konumuna en uygun olan çağrıyı seçme fırsatı sunuyor. Aynı bölgede bulunan tüm sürücüler, yakın çevreden gelen tüm çağrıları aynı anda görüntüleyebiliyor olacak ve çağrıyı ilk kabul eden taksi sürücüsü yolcu ile eşleşebilecek.