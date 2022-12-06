Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.948,33
ALTIN
1.060,77
DOLAR
18,64
STERLİN
22,74
EURO
19,55
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uber, İstanbul’da ‘Yolculuk Radarı’ özelliğini başlatıyor

Uber’in İstanbul'da taksi şoförlerine özel geliştirdiği Yolculuk Radarı özelliği sürücülerin kullanımına açıldı. Yolculuk Radarı, taksi sürücülerinin birden fazla çağrıyı aynı anda görüntülemesine olanak tanıyarak sürücülerin konumuna en uygun olan çağrıyı seçme fırsatı sunuyor.

06 Aralık 2022 Salı 10:05
Uber, İstanbul’da ‘Yolculuk Radarı’ özelliğini başlatıyor

Sürücülere sağladığı faydalara ek olarak, yolcuların da daha az çağrı iptali ile birlikte daha hızlı taksi bulmalarını sağlayan Yolculuk Radarı, Uber platformunu kullanan tüm kullanıcılarının yolculuk deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor. 

Türkiye'de sarı, turkuaz ve siyah taksilerle hizmet veren Uber, Yolculuk Radarı özelliğini 17 Ekim 2022 tarihinde pilot uygulama olarak kullanıma sunduğunu ve sürücü ortaklarından çok olumlu geri dönüşler aldığını duyurmuştu. Tüm Uber kullanıcıları için yolculuk deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Yolculuk Radarı özelliği, 5 Aralık tarihi itibariyle İstanbul’daki tüm Uber sarı taksi sürücüleri tarafından kullanılmaya başlanacak. 

YOLCULAR DAHA HIZLI ARAÇ BULABİLECEK 

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Yolculuk Radarı özelliği, Uber uygulaması üzerinden yapılan taksi yolculuklarındaki hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. Sürücüler konumlarına göre en uygun çağrıyı seçebilecek ve yolcular daha az çağrı iptali ile birlikte daha hızlı araç bulabilecek. Kısaca, Yolculuk Radarı ile tüm Uber kullanıcılarına fayda sağlıyor olacağız. Uber platformunu kullanan sürücüler ve yolcular için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. 

NASIL ÇALIŞIYOR? 

Yolculuk Radarı, Uber uygulamasını kullanan sürücü ortaklarının birden fazla çağrıyı aynı anda görüntülemesine olanak tanıyor. Bu sayede, sürücülere konumuna en uygun olan çağrıyı seçme fırsatı sunuyor. Aynı bölgede bulunan tüm sürücüler, yakın çevreden gelen tüm çağrıları aynı anda görüntüleyebiliyor olacak ve çağrıyı ilk kabul eden taksi sürücüsü yolcu ile eşleşebilecek.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
UberTaksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin': İstanbul'u Dinliyorum
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin': İstanbul'u Dinliyorum
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Ayvalıdere'de mavi renkte akan su endişe yarattı
Ayvalıdere'de mavi renkte akan su endişe yarattı
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de kafe yangını
Kadıköy'de kafe yangını
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği
Alibeyköy'de kaza yapan tramvayla İETT otobüsü kaldırıldı
Alibeyköy'de kaza yapan tramvayla İETT otobüsü kaldırıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول