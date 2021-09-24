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'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı

SARIYER'de yasak olduğu halde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı. Otobüsün, kaza sırasında boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

24 Eylül 2021 Cuma 09:51
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'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayazağa istikametinden Kağıthane istikametine giden 34 DD 9119 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, yasak olduğu halde cadde üzerindeki ışıklarda 'U' dönüşü yaptı. Kamyonun dönüş yaptığı sırada, Kağıthane istikametinden Ayazağa istikametine ilerleyen 34 TP 6164 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsü kamyona çaptı. Kaza sırasında otobüsün boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ve kamyonda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KamyonetOtobüsİETTKazaTrafik Kazası
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