Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.442,16
ALTIN
928,14
DOLAR
14,74
STERLİN
19,20
EURO
16,08
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Salar Belediye Başkanlığı Memur alacak
Salar Belediye Başkanlığı Memur...
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Haftası ziyareti

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ne (AÇEM) giden ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 10 çocuk, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çiçek ve çikolata dağıttılar.

11 Nisan 2022 Pazartesi 11:30
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Haftası ziyareti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler almaları için hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Merkezi minikleri, Polis Haftası nedeniyle özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

AÇEM’de eğitim gören 10 minik, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için çikolata ve çiçek alarak öğretmenleri ile birlikte Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Minikler, Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan tüm polisleri tek tek dolaşarak Polis Haftası’nı kutladı. Polis arabasına binen ve polis telsizinden birbirleri ile konuşan minikler, unutulmaz bir gün yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaTuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim MerkeziTuzla BelediyesiPolis HaftasıDr. şadi Yazıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof.Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti 
Prof.Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti 
Bahçelievler D-100'de otomobil alev alev yandı
Bahçelievler D-100'de otomobil alev alev yandı
‘Milli Şehit’ Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında anıldı
‘Milli Şehit’ Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında anıldı
Dr. Akgün: Nasıl yaparsanız yapın yeter ki planları çıkartın
Dr. Akgün: Nasıl yaparsanız yapın yeter ki planları çıkartın
Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katındaki daire alev alev yandı
Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katındaki daire alev alev yandı
Avcılar'da metal kaplama fabrikasında yangın
Avcılar'da metal kaplama fabrikasında yangın
Arnavutköy’de ormanlık alanda ceset bulundu
Arnavutköy’de ormanlık alanda ceset bulundu
Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı
Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı
İstiklal Caddesi'nde 'maskesiz' normalleşme
İstiklal Caddesi'nde 'maskesiz' normalleşme

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma