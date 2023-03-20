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Tuzla'da tırın İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarpması sonucu 2 kişi öldü

Tuzla'da seyir halindeki tırın emniyet şeridinde bekleyen İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. 

20 Mart 2023 Pazartesi 15:07
Tuzla'da tırın İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarpması sonucu 2 kişi öldü

İstanbul

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki Ömer E'nin kullandığı 20 R 7369 plakalı tır, arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen Hasan Doğan idaresindeki 34 TP 9953 plakalı İETT otobüsü ve bu otobüs için yardıma gelen 06 BER 366 plakalı yol bakım aracına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde, yol bakım çalışanı Umutcan Çankır ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü Ömer E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKazaTuzla
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