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Tuzla'da tersanedeki gemide yangın

TUZLA'da tersanede bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralı olmazken gemide hasar oluştu.  

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:46
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Tuzla'da tersanedeki gemide yangın

Tuzla'da bulunan bir tersanede bakıma alınan Panama bandıralı T-MARN isimli 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde saat 10.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede geminin ön kısmını sıçradı. Dumanların büyümesi üzerine tersanede çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, geminin kazan dairesinde köpüklü su ile müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenilirken, gemide hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaTersaneGemiYangın
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